‘Todo son mentiras, una tras otra’ acusan los expertos del GIEI en su sexto informe sobre los 43 estudiantes de Ayotzinapa

“ Todo son mentiras, una tras otra ”, dijo Carlos Beristain, médico español y miembro del panel, al Times el lunes por la noche. “ No vamos a quedarnos si no tenemos posibilidad de tener respuestas” , agregó.

El análisis técnico reveló un flujo constante de comunicación que llegaba a los niveles más altos de las fuerzas armadas de la región. Los soldados mexicanos no solo sabían, sino que muy probablemente fueron testigos de los tiroteos, las detenciones y la violencia “segundo a segundo” , dijo Ángela Buitrago, abogada colombiana e investigadora del panel, durante la conferencia de prensa.

Lo que estaban haciendo exactamente no está claro. “ Lo que sí sabemos es que no es cierta la historia contada ”, dijo Beristain.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, prometió resolver el caso y conseguir un cierre para las familias, una promesa con la que hizo campaña en 2018 . Pero a pesar del reciente arresto de un general y 15 soldados en relación con la desaparición, el gobierno aún no ha logrado una sola condena.

Agentes de la policía local y otros hombres armados abrieron fuego contra los estudiantes y, al amanecer, seis personas habían resultado muertas y decenas más heridas. Los estudiantes no volvieron a ser vistos. Los restos de solo tres cuerpos han sido identificados .

Informes anteriores del comité decían que el ejército tenía conocimiento en tiempo real sobre el ataque, no compartió esa información con las autoridades y luego obstruyó deliberadamente la investigación .

“ Toda la información técnica, lo que muestra, es la mentira de muchas declaraciones ”, proporcionadas por los militares, agregó Beristain. “ Dicen que no estaban donde sí estaban ”.

El último informe encontró que, en octubre de 2014, soldados de la Marina registraron de manera ilegal un río donde las autoridades mexicanas habían afirmado encontrar una bolsa con un fragmento de un hueso de uno de los estudiantes desaparecidos . Pero, según el reporte, los soldados nunca revelaron que habían localizado la bolsa un día antes. También habían encontrado al menos otras nueve. No está claro lo que sucedió con ellas .

“Hay hallazgos que nunca se documentaron, hay bolsas que nunca se reportaron”, mencionó el informe.

El informe final del comité busca “evitar que la puerta se cierre”, dijo Beristain, y agregó que el final de la investigación no significa que el caso esté resuelto.

“Hay muchas cosas por hacer”, dijo.

Emiliano Rodríguez Mega es reportero-investigador del Times radicado en Ciudad de México. Cubre México, Centroamérica y el Caribe. c. 2023 The New York Times Company.

