$!‘Los premios me parecen algo injusto para quienes quedan afuera’: Robin Wright

En una época donde las plataformas de streaming pasaron a dominar el mundo del espectáculo, Robin Wright se caracteriza por ser la primera actriz que protagonizó la serie House of Cards que impuso el formato de ver toda la temporada, en un mismo día, sin parar. Y para hablar (por primera vez) sobre lo que realmente pasó con el final sin Kevin Spacey, viajamos especialmente hasta Mónaco, donde ella recibió el premio Crystal Nymph, en el Festival de Televisión de Monte Carlo. ¿Recuerdas la primera vez que recibiste un premio por tu trabajo como actriz? Fue hace tanto tiempo... ni me acuerdo de la primera vez, pero debe haber sido alguna nominación al premio Emmy. Era muy joven y tampoco entendía realmente lo que singificaba recibir una nominación sin ningún premio. Después crecí creyendo que no era justo premiar al Mejor Actor o el Mejor Director, porque me parece una opinión demasiado subjetiva. Si vamos a premiar al mejor en algo, que todos los actores primero representen el mismo personaje y ahí sí, nominen al mejor. Pero son siempre roles distintos. Para mí, no tiene sentido. Los premios me parecen algo injusto para quienes quedan afuera, por un panel votado por otras personas. No sé, no me parece justo para los que pierden.

¿Y el trofeo de cristal que te entregó el Principe Alberto de Mónaco? Él mismo dijo que fue “en reconocimiento por la excelencia artística en la televisión internacional”.... Me parece una idea muy amable y amorosa en un festival, como los Oscars cuando reconocen premios a la carrera artística que llaman ‘Lifetime Achievement’. Alguien dijo que yo no soy lo suficientemente vieja para recibirlo (risas). Pero lo soy (vuelve a reír). Pero me parece una buena idea que la gente que trabaja en el mundo del espectáculo seamos reconocidos por el trabajo en conjunto, en vez de una sola actuación. Yo trabajo delante una cámara, desde que tenía 16 años y ya casi tengo 60. Es un honor esa clase de reconocimiento. ¿Y fuera del ámbito de los premios, te consideras una persona competitiva, en algún juego de cartas con tus hijos? Totalmente, Soy muy competitiva a la hora de jugar tenis, por ejemplo. Ahí, sí, siempre que ganar en cosas así. A la hora de hablar de reconocimientos, fuiste la primera actriz que protagonizó una serie de streaming como House of Cards, mucho antes de Amazon Prime, Apple TV y los demás estudios ¿Imaginabas que iban a tener semejante éxito? En realidad, sabíamos que estábamos creando el formato de streaming como un futuro, cuando me lo plantearon. Y lo lograron. El problema que descubrimos con la huelga de actores es que el acuerdo no funcionó tan bien como esperábamos los actores, por la forma en que no eecibimos ningún pago adicional de royalties como solíamos tener con la televisión, a la hora de volver reproducir viejas series, aunque solo fueran 16.95 dólares.

¿De verdad no te pagaron nunca más nada por House of Cards, aunque lo sigan dando toda la vida? No, nada. Nadie recibe royalties en las plataformas de streaming. Te pagan una sola vez. Ahora, no lo sé, porque con House of Cards renovábamos contrato cada año, nunca sabíamos si íbamos a seguir con la siguiente temporada. Había que volver a negociar, como el primer día, aunque no supieras si ibas a seguir 2,3,4,5 o 6, tenías que negociar tu contrato. Y no funcionó tan nada bien como creíamos. ¿Al menos te dan la suscripción gratis para que vuelvas a ver ‘tu’ serie de House of Cards las veces que quieras? No. ¿Qué me dices? Yo pago Netlfix todos los meses. Ahora... nunca supimos lo que pasó realmente detrás de cámara, a puertas cerradas, cuando surgió el escándalo de Netflix con House of Cards ¿Qué pasó realmente? Incluso en Cannes, yo estuve el mes pasado, muy cerca de Mónaco y Kevin Spacey recibió otro premio... (Interrumpe) No, no, no quiero hablar de Kevin... ¿Sabés qué? No sé, no sé qué pasó.

¿Y con Netflix y House of Cards, podrías contar al menos la conversación que tuvieron a puertas cerradas, a la hora de decidir si seguían o terminaban con la serie? Cuando pasó todo este ‘fiasco’, con el “MeToo”, aquel movimiento explotó y nosotros, como productores ejecutivos, con los dueños de Netflix, teníamos que tomar la decisión en conjunto “¿Seguimos con la serie?” Y yo dije que teníamos que seguir, por los fans. “No es justo para ellos”. Y se escribió un nuevo guion, aunque tampoco tuvimos que cambiar demasiado, porque ya estaba escrito que los personajes de Claire y Frank (Underwood) se habían separado en aquel momento del show. Pero yo dije que continuáramos, que podíamos seguir con la idea de convertirla a ella en Comandante en Jefe. ¿Hay algo más que recuerdes de tu personaje de House of Cards, que no sabemos? Cuando empezamos con el show, solamente habían escrito un episodio donde Claire apenas acompañaba al gobernador, del brazo. Pero me aseguraron que no me preocupara, que pensaban desarrollar un pilar como mujer, que iba a terminar siendo la pareja Underwood, al mismo nivel. Y con el paso del tiempo, cuando Claire empezó a tomar vida, me preguntaron que eligiera un animal que la represente. Yo me tomé un tiempo para pensarlo y les dije que quería que fuera un busto de marmol. Por eso, me ven siempre tan firme, enfocada, sin hablar demasiado, diciendo solo lo preciso, para mostrarla como alguien que sabe escuchar, dejando que Frank fuera el orador, aunque ella era quien lo corregía, lo dirigía o lo avergonzaba por hacer algo mal. Y él también le prestaba atención, tomándola como un pilar de la verdad. Esa siempre fue la dinámica que había entre Claire y Frank que nunca figuró en el guion. ¿Dónde crees que estaría Claire Underwood, hoy? Supongo que matamos los personajes, cuando los dejamos.