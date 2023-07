Tras cuatro meses en el limbo, ¿cómo es la vida de los migrantes heridos después del incendio en centro migratorio de Ciudad Juárez?

Ciudad de México- Su día a día trascurre de la habitación al comedor, del comedor a la habitación. Cuanto toca, revisión médica. Casi a diario, llamadas con la familia. Sus lesiones les impiden todavía trabajar y no solo no pueden enviar dinero a sus casas, principal motivo por el que emigraron, sino que varios están endeudados con sus traficantes a quienes confiaban empezar a pagar nada más, llegar a Estados Unidos y conseguir un empleo.

El Instituto Nacional de Migración (INM) costea su estancia en el hotel y los gastos médicos como parte de la asistencia prometida por el gobierno ante el suceso más grave de este tipo ocurrido en México, pero la situación es incómoda para las víctimas. Sus abogados lo consideran un conflicto de intereses porque el jefe de Migración y siete de sus funcionarios están procesados penalmente por el letal incendio del 27 de marzo, la mayoría acusados de homicidio.

Todos estos factores juntos y el hecho de sentir que están en las manos de quienes fueron responsables de sus problemas hacen que estos ocho supervivientes se sientan atrapados, aunque técnicamente no lo estén.

“Podemos movernos, pero no es una vida normal”, asegura uno de ellos, un guatemalteco de 25 años que habló con The Associated Press, pero pidió no publicar su nombre por miedo a que las autoridades lo dejen de ayudar. Un cubrebocas tapa parte de su cara quemada. Su antebrazo derecho acaba en muñón vendado.