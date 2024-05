Una mujer podría ser la próxima presidenta de México, pero millones más siguen en la sombra como empleadas domésticas

“Nunca he votado todos estos años (...) me doy cuenta que siempre es lo mismo”, dijo Alejo. “¿Cuándo nos han hecho caso, para qué les voy a dar un voto a uno de ellos?”

”Tengo la esperanza que al menos que sea una mujer, que esta situación sea diferente”, añadió.

Alejo nació en una familia pobre en el estado central mexicano de Puebla y dejó la escuela a los 14 años, para trasladarse a Ciudad de México como niñera interna para dos hermanas.

“Es como si fueras una madre. Los niños me llamaban ‘mamá’. Nacen sus hijos y yo los bañaba, los cuidaba. Hacía de todo desde que me despertaba hasta que se dormían”, explicó.

Aunque algunas empleadas domésticas residen por separado, muchas viven con las familias y trabajan semanas, si no meses, sin descanso y aisladas de su familia y amigos.

Alejo dijo que las exigencias y el bajo salario del empleo doméstico hicieron que no tuviera sus propios hijos. Otras dijeron a The Associated Press que fueron despedidas al enfermar y pedir ayuda a sus empleadores.

”Cuando trabajas en la casa de alguien, la vida no es tuya”, dijo Carolina Solana de Dios, niñera interna de 47 años.