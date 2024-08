Video | Conductor de aplicación se niega a llevar a niño solo y regaña a la madre

Un conductor de transporte privado se volvió viral en redes sociales después de que un video en el que se niega a llevar a un niño solo se hiciera público. En el video, se observa una discusión entre el conductor y la madre del niño sobre el viaje.

El usuario @EsdeProfugos compartió en la plataforma X un clip en el que se muestra el momento en que la madre coloca al niño dentro del vehículo y cierra la puerta.

TE PUEDE INTERESAR: Exponen a cónsul de México en Shanghái por insultar a personal; SRE sancionará (VIDEO)

El conductor le dice: “Disculpe, ¿usted no va a viajar?”, a lo que la madre responde: “No, el niño será recibido por su papá”.

El conductor de la aplicación se negó a realizar el viaje sin la presencia de un adulto. Explicó: “Disculpe, no puedo hacer el viaje, el niño no puede viajar solo... No podemos ofrecer un servicio de ese tipo; debe viajar con el niño”.