Exponen a cónsul de México en Shanghái por insultar a personal; SRE sancionará (VIDEO)

“No me retiro, cabr... o sea qué crees... pen... eres un pen... eso es lo que eres, por eso te dejó tu mujer, por pen...” ; “¿Algo más?” , le preguntan. “Sí, cita a ese muchacho para mañana, si no lo haces tú lo hago yo, y ve y dile al cónsul general que me vale madres lo que diga, para eso sigo siendo el cónsul adscrito hasta que me vaya”.

“No se haga pen... Tú jefe soy yo también. Él es el jefe máximo pero yo también soy tu jefe”, se escucha gritar al cónsul adscrito.

En el video también se observa cómo el cónsul Isidro Rodríguez llega a la oficina de donde provienen los gritos y pregunta qué está pasando.

“Buenos días. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí?”, pregunta el cónsul general al adscrito. “A mí no me hablas así tú, no me hablas así porque esa no es tu oficina. Esta es oficina del Gobierno de México y yo soy tan funcionario del Gobierno de México”, responde. “¿Y quién es el titular?”, pregunta Miguel Ángel Isidro Rodríguez. “Tú, pero por ser titular no me puedes decir ‘vete de aquí’. No”, contesta el cónsul adscrito.

El cónsul general pide a Leopoldo Michel Díaz que no maltrate al personal, pero este explota: “¡Te parto tu madre! Eres un culero. Bazofia tu chin... madre”. “Remora”, le dice Miguel Ángel Isidro Rodríguez. “Chin... tu madre otra vez”, expresa el cónsul adscrito.

