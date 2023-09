“Nadie tiene por qué regatearme el triunfo”, afirma Xóchitl Gálvez

La senadora Xóchitl Gálvez y virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México (FAM), señaló que nadie tiene que regatearle nada a su triunfo, ya que ella hizo su trabajo, recorrió todo el país en ocho semanas y al final de cuentas quien decidió abdicar en la contienda interna fue la priista Beatriz Paredes, sin presiones de su parte.

”Claro que gané la encuesta. A ver, no me quieran regatear. Pues que Beatriz se haya bajado, ¿qué hago yo? Yo puedo decidir por mí y la respeto, y si tomó la decisión, la tomó por ella. Por eso yo dije, si hay alguna presión, yo no me presto, o sea, hagamos la contienda el domingo”, expresó ayer al término de la inauguración de la reunión plenaria de los diputados federales del PRD.

En entrevista con EL UNIVERSAL, añadió que no pedirá licencia, y continuará con sus funciones legislativas hasta que no inicie el proceso electoral como marca la ley.

”No [pedirá licencia], porque yo voy a cumplir con mi trabajo como senadora. No queda claro que podemos hacer cosas de campaña en este momento, y lo que tenga que hacer, lo haré los días que no esté trabajando”, especificó la senadora albiazul.

Xóchitl Gálvez también le respondió al presidente López Obrador, quien aseguró que fue designada por orden de los dirigentes del PAN, PRI y PRD; y señaló que su lugar lo ganó por mérito propio.

”No fue en nombre de la casualidad. Por eso no acepto que me quieran quitar mérito. Empecé de cero. Recorrí el país en ocho semanas. Me paré una chinga que no pueden imaginar. Dormía cuatro horas. Estoy aquí, y se lo digo al presidente, por mérito personal, no estoy aquí por nadie”, apuntó.

Xóchitl Gálvez Ruiz manifestó su admiración por la aspirante priista que decidió no terminar con el proceso interno, que culminaría con la encuesta nacional del próximo domingo 3 de septiembre.

”Lo que le puedo decir es que la admiro, la quiero y la respeto, nada más, lo demás se lo diré en persona”, puntualizó la mujer que encabezará la candidatura presidencial del bloque oposición.

También agradeció la apertura de los partidos políticos que conforman el Frente Amplio por México, porque se abrieron a postular a una mujer para competir por la Presidencia de la República en 2024.

”Las mujeres tenemos hoy una gran oportunidad, gracias a los partidos, por estar a la altura de lo que el país está demandando. Quieren darle una oportunidad a las mujeres para que sea una mujer, la presidenta de este país”, subrayó.

Previamente, Gálvez Ruiz consideró que la candidata de Morena y aliados a la Presidencia de la República será la exjefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y retó al presidente Andrés Manuel López Obrador a apostar si será así o no.

Lo anterior, en respuesta al presidente López Obrador, quien, en su conferencia mañanera, en Palacio Nacional, demeritó el triunfo de la senadora panista, al sentenciar: “Gané la apuesta, gané la apuesta” y acusó que el proceso de elección de la oposición fue una simulación, adjetivo que también les han dado a las campañas que realizan sus llamadas corcholatas de Morena, el PVEM y el PT.

”Le apuesto al Presidente que va a ser Claudia Sheinbaum Pardo. Que le ponga cuánto”, contestó al Titular del Ejecutivo federal al término de la inauguración de la reunión plenaria del PRD, a la que fue invitada la virtual candidata del Frente Amplio por México.

Además, aseguró estar contenta con el resultado de la encuesta y la campaña que realizó durante las últimas ocho semanas: “Yo estoy contenta con lo logrado, haber visitado 27 estados, haber conseguido un millón de firmas, estar en 55 puntos de la encuesta, ¿Cómo no voy a estar contenta?”, abundó.

En cuanto a la decisión de la senadora Beatriz Paredes de declinar en su aspiración por la candidatura presidencial, explicó que no hubo presiones para ello y que, de la misma manera, tampoco ella aceptará presiones de nadie.

”La decisión la tomó Beatriz, yo no la tomé, eso es importante decirlo, ella tomó la decisión. Beatriz Paredes es una adulta, es una mujer política hecha y derecha. Beatriz es una mujer que no se deja presionar por nadie y yo soy una mujer que no se deja presionar por nadie, y váyan- lo entendiendo. Nadie me va a dar instrucciones”, afirmó.

”No van a vencernos, porque ellos [Morena], perdieron la oportunidad de darle a los mexicanos lo que les ofrecieron”, precisó la virtual aspirante presidencial.