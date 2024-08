‘Ni muros, ni militarización de la frontera’, señala AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador defendió el sábado que México es un país libre, soberano y que no es colonia de ningún país extranjero, frente al intercambio de políticas migratorias entre candidatos estadounidenses previo a la elección de noviembre en aquel país.

Por un lado, la ahora candidata demócrata Kamala Harris ha defendido un enfoque de la migración hacia su regulación con visas para trabajadores y programas de asilo y refugio.

En tanto, su opositor, el expresidente (2017-2021) y candidato republicano Donald Trump insiste en levantar un muro fronterizo entre ambas naciones, incrementar las deportaciones, sanciones económicas y aumentar la vigilancia en la franja fronteriza con México.

No obstante, López Obrador reviró: “No queremos muros, ni queremos militarización de la frontera y no queremos malos tratos a nuestros paisanos, no olviden que México es un país libre, independiente y soberano, no somos colonia de ningún país extranjero”.

En plena contienda por la presidencia estadounidense donde uno de los principales temas para los electores es la seguridad fronteriza el mandatario mexicano pidió aplaudir a los migrantes mexicanos, al tiempo que recordó que son los connacionales mexicanos en el extranjero quienes han posicionado a las remesas como la segunda entrada de divisas internacionales con casi 65,000 millones de dólares en el año.

“Un aplauso para los migrantes, por eso vamos a defenderlos, les guste o no les guste”, señaló.

TRUMP DICE QUE BUSCA PROTEGER LA FRONTERA

El expresidente de Estados Unidos y candidato republicano a la presidencia, Donald Trump, envió este sábado un mensaje a México, en el marco de la convención de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que se llevó a cabo en la Ciudad de México y que fue organizado por el ultraderechista Eduardo Verástegui.

“He trabajado con México como el 46° presidente de Estados Unidos, y espero poder seguir trabajando para proteger nuestras fronteras y defender el Estado de derecho en México, en Estados Unidos y en toda América Latina”, apuntó en un video que fue transmitido aquí.

“Estamos celebrando los principios que podemos tener en todo el mundo, nosotros estamos luchando para proteger nuestra cultura, soberanía y también los valores de la libertad, familia y la fe”, agregó.

El candidato republicano envió un saludo a México, así como al presidente de Argentina, Javier Milei, quien iba a ser el orador principal del acto y finalmente decidió suspender su viaje a México.

“La gente quiere calles seguras y prosperidad. Juntos podemos entregar esto y más. Tengo un gran respeto por la CPAC. Muchas gracias México”, finalizó.

Con información de EFE y Aristegui Noticias