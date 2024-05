‘Ni que yo estuviera de ocioso’... AMLO negó haber dado la orden para que la CNTE permaneciera en el Zócalo para confrontar a la ‘Marea Rosa’

“Que me comprueben si yo hablé con los señores de la CNTE, compañeros de la CNTE, maestras maestros, les dije: ‘quédense ahí porque viene a manifestarse el bloque conservador, sus simpatizantes y me preocupa muchísimo’. Imagínense la traición que sería, que nosotros siempre nos movilizando prohibiendo o negando la posibilidad de que la gente se manifieste, no tenemos convicciones tenemos ideales, no somos perversos y es un asunto de todo el tiempo”, pidió el mandatario federal.

“¿Cómo voy a ordenar yo? Ni que estuviese también yo de ocioso, si tengo muchísimo trabajo, voy a estar pensando en todo. Es una mentira, no dije yo eso”, enfatizó.

Detalló que previo a la manifestación había dado la instrucción al secretario de la Defensa, encargado de hacer cumplir la ley en materia del uso de los símbolos patrios, de que la bandera fuera izada conforme al protocolo republicano.

Expuso que durante la madrugada del domingo, las autoridades intentaron izar la bandera en el Zócalo, pero que integrantes de la CNTE y otras personas no identificadas lo impidieron.

Agregó que la mañana del domingo, mientras estaba de gira por Oaxaca, confirmó que la bandera aún no había sido colocada, por lo que ordenó que fuera izada y finalmente esto se logró entre las ocho y media y las nueve de la mañana.

“Entonces di la instrucción y ya se puso, pero sí hubo jaloneo, porque me platicaron que cuando salieron los elementos del Ejército a izar la bandera, salió un grupo que ni siquiera estaba en los campamentos, con un palo o dos palos”, detalló.

Tras pedirle a su equipo que proyectara en el salón Tesorería videos de comunicadores hablando de que él ordenó no izar la bandera y obstaculizar la manifestación, el mandatario expresó: “Para decirlo en términos periodísticos “vuela” mucho, con cariño”.