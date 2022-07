“El día que la quemaron había una patrulla en la esquina, pero no la ayudaron. Una vecina pidió ayuda a la policía y dijeron que no habían recibido un reporte” , contó la mujer.

“Le decían tírate al suelo y date vueltas, no podíamos apagarla con nada. (Después) se apagó, el fuego ya no estaba, pero Luz quedó muy mal, su piel se caía”, apuntó la vecina a Foro TV.

“A mí en la necropsia me dijeron que no era alcohol, el alcohol no es inflamable a ese grado de afectar los órganos, eso no lo hace el alcohol”, reveló Luz Aurora.

También acusó la falta de comunicación de las autoridades con la familia, ya que no les informaron sobre la conferencia de prensa.

Luz Aurora explicó que cuando vio el cuerpo de Luz Raquel pudo notar varios golpes, mismo que fueron omitidos en la presentación de avances.