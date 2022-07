“A nosotras varias veces nos llegó a platicar de las agresiones”; vecinas de Luz Raquel exigen justicia

Las amenazas llenaban las paredes de la escalera que daba al departamento de Luz Raquel y de Sergio Ismael “N”, nunca fueron borradas, lamentablemente los dichos en los graffitis se hicieron realizad el sábado 16 de julio a unas cuadras del complejo habitacional.

“Incluso hasta en las paredes le puso que la iban a quemar, y todavía las autoridades siguen investigando, eso es lo que me molesta que haya tanta inseguridad, aquí cuando no roban un coche, asaltan a una mujer que le jalan los aretes. Si hay mucho problema en ese parque y no sé porque no hay vigilancia si hay muchos problema”, declaró una vecina de la colonia Arcos de Zapopan.