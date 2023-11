Nieve llegó a Chihuahua y Durango, tormenta invernal afecta territorios altos (fotos)

Ahora bien, de acuerdo a este reporte, las temperaturas que se han registrado en las últimas horas ya han alcanzado los valores negativos en el termómetro, siendo la más baja y bueno seguir con menos 8 grados centígrados.

Canatlán 5° C, Durango 6° C, Panuco de coronado 6° C, Nuevo Ideal 5° C, Ocampo 4° C, Guadalupe Victoria 4° C, Santa Clara 3° C, Peñón Blanco 6° C, Vicente Guerrero 6° C, Santiago Papasquiaro 3° C, San Bernardo 5° C, Nombre de Dios 4° C, Poanas 5° C, San Juan del Río 6° C, Súchil 6° C, El Oro 3° C, Tepehuanes 1° C, Guanaceví -8 ° C

La Coordinación Estatal de Protección Civil continúa monitoreando y mantiene activa la alerta, así como listos los albergues para en caso de que sea necesario; hasta el momento no se reportan percances.

Con información de medios