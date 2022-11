Tras la oleada de criticas de José Ramiro López Obrador contra Adán Augusto López, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que ni su hermano, ni ningún familiar, lo representa.

Durante la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano pidió armonía y respeto entre los posibles candidatos de Morena a la Presidencia de la República en 2024 y afirmó que solo los ‘achichincles’ se dedican a afectar a sus adversarios políticos.

“Yo quiero mucho a mi hermano, como quiero mucho a millones de hermanos y hermanas que tengo, porque como decía Julio Scherer, que yo ya no me pertenezco”, dijo AMLO en Palacio Nacional.

Te podría interesar: ‘Hay de López a López’, hermano de AMLO rechaza candidatura de Adán Augusto

“Mi hermano puede opinar, pero no me representa. Ningún familiar me representa y no son los modos, hay que buscar que haya armonía”, añadió.