Ninguna mujer estará en la cárcel por decidir sobre su cuerpo, promete Álvarez Máynez de ser presidente

CDMX.- El candidato presidencial de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, llamó hipócritas a quienes criminalizan a las mujeres cuando hay hombres que han abandonado a sus hijos, por ello aseguró en el marco del Día Internacional de la Mujer que de llegar a la presidencia ninguna estará en la cárcel por decidir sobre su cuerpo.

El representante de movimiento naranja estuvo hoy en la Universidad del Valle de Cuernavaca, en Morelos, desde donde invitó a la población a que conozca su agenda en materia de género desde que era diputado local en Zacatecas.

“Cuando yo sea presidente no va a haber una sola mujer en una cárcel por decidir sobre su cuerpo, porque es una hipocresía que mientras hay hombres que abandonan a sus hijos, que se desentienden, que no pagan la previsión, haya mujeres encarceladas”, manifestó.

Álvarez Máynez aseveró que los temas de género, como la despenalización, no dan votos, peso a ello asegura que desde que era diputado los incluía porque se trata de una convicción.

“Entiendo que para muchas mujeres va a ser difícil decir, si hoy tengo la oportunidad de votar por una mujer, ¿por qué voy a votar por un hombre? Veamos la agenda.

“Cuando yo fui diputado local en Zacatecas, no daba votos, hablar de despenalización de la votación. Es más, todavía no da. Mucha gente me dice, no hables de esos temas porque esos temas no dan votos. Es una convicción”, expresó el único hombre en la contienda presidencial de este año.