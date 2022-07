Niño se electrocutó en parque acuático de Cancún; personal no llamó a emergencias

Un menor de 8 años de edad recibió una descarga eléctrica en la alberca de un parque acuático de Cancún, en la zona hotelera de la ciudad. La familia denunció al establecimiento, ya que el personal no quiso llamar a una ambulancia.

Fue a través de redes sociales, que la madre del menor dio a conocer los hechos del 20 de julio, enfatizando la poca preocupación de los empleados de Ventura Park por cuidar a los visitantes.

“Eran aproximadamente las 3:30 de la tarde y mi hijo estaba adentro de una alberca, al momento que mi niño ya quería salir, se agarró de un barandal de alrededor de la alberca y le dio una descarga (que no tenía por qué tener electricidad)”, comentó la madre.

Añadió que tras el hecho, el pequeño quedó inconsciente y cayó al fondo de la alberca, un joven vio al niño y lo sacó de ahí, para ponerlo a salvo.

Tras varias maniobras de reanimación, el menor reaccionó; sin embargo, la angustia se convirtió en molestia al solicitar una ambulancia y que los empleados se negaran a contactarla, alegando que el niño de ocho años estaba consciente, a pesar de que el niño se quejaba de un dolor intenso.

“Mi coraje fue que yo quería una ambulancia y no la llamaron, les dije que dejaran a mi hijo y que me lo llevaba al hospital y no me dejaban tocarlo”, agregó la madre quien tuvo que pedir una unidad por su cuenta para poder trasladar a su hijo a un hospital.

Protección Civil clausuraron la piscina; sin embargo, el Ventura Park no ha ofrecido ningún tipo de declaración y tampoco un comunicado sobre los hechos, de momento no se conoce el estado de salud del pequeño.

El caso recuerda la muerte de Leonardo Luna en marzo de 2021, un menor de 13 años de edad que viajó de Durango al parque Xenses, de Grupo Xcaret, para festejar que todos lograron superar al COVID-19. Pero el menor fue succionado por un filtro de agua en un río artificial.