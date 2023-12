‘No buscamos aplausos, sino preservar la justicia’, rinde Norma Piña informe sin presencia de AMLO

Esta es la primera vez desde la reforma judicial de 1995 que el presidente de la república no acude a un informe de labores de la Corte. Desde ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que no asistiría y en su lugar envió a la María Luisa Alcalde Lujan , secretaria de Gobernación.

“Nuestra reacción es seguir adelante. Enfrentamos el reto que sabemos complejo con la entereza y los principios que nos guían. La adversidad no nos detiene. La impartición de justicia no se detiene. La impartición de justicia es y será, siempre, independiente e imparcial” , enfatizó durante su discurso.

CAMBIO EN LA JUSTICIA ES UNA RESPONSABILIDAD DE ESTADO, ADVIERTE MINISTRA PRESIDENTA

Sin mencionar a López Obrador, la ministra presidenta Norma Piña aseveró que el cambio que se busca en la justicia no es exclusiva del poder judicial porque se trata de una responsabilidad compartida con el ejecutivo y legislativo.

“El cambio que todos anhelamos en la justicia de nuestro país no sólo está en manos del Poder Judicial Federal. Tampoco es exclusivo del Poder Ejecutivo, ni Legislativo Federales. Estamos ante una responsabilidad de Estado.

“Ante una responsabilidad compartida entre todas las autoridades de los distintos órdenes de gobierno. Se requiere convicción, pasión, conocimiento y recursos”, sostuvo Piña Hernández en referencia a la reforma del poder judicial que el Presidente ha insistido.

En ese contexto, hizo un llamado a trabajar en conjunto a través del diálogo, no de la obstinación; no del sectarismo, sino de la inclusión.

“Estos momentos de cambio exigen que saquemos lo mejor de nosotros mismos. No por medio de la obstinación, sino del diálogo. No por medio del sectarismo, sino de la inclusión. No por medio de las palabras, sino de los hechos. No por medio del protagonismo, sino de una participación activa y, sobre todo, colaborativa”, refirió.

Piña también destacó la importancia de la independencia judicial, de la cual dijo no es una aspiración, sino “un pilar esencial de la democracia y la protección de los derechos”.