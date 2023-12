‘No veo otra opción’, insiste AMLO en el ‘método democrático’ para a limpiar el poder judicial

“El Poder Judicial está podrido, y ojalá se avance en el propósito de reformar al Poder Judicial y que se impulse la propuesta, porque yo no veo otra opción para limpiar el Poder Judicial que la de aplicar el método democrático.

VUELVE A LA CARGA CONTRA EL MINISTRO LAYNEZ: ‘UN MES, TRES DECISIONES’

Precisamente sobre las resoluciones en el poder judicial, López Obrador una vez más manifestó su descontento con las decisiones que ha tomado el ministro de la Suprema Cortes de Justicia de la Nación (SCJN), Javier Laynez.

Señaló en particular la suspensión de la eliminación de los fideicomisos del poder judicial que resolvió Laynez tras admitir a trámite las acciones de inconstitucionalidad interpuestas por legisladores de la oposición.

El Presidente había planteado usar los más de 15 mil millones de pesos de los fideicomisos para ayudar a los damnificados de Guerrero tras el paso del huracán Otis.

TE PUEDE INTERESAR: Laynez es el “defensor más tenaz” de la corrupción; AMLO ataca de nuevo a ministro de la SCJN

El titular del ejecutivo federal también hizo referencia al decreto presidencial para que no se comercialicen vapeadores, el cual fue cancelado por Laynez con el argumento de la afectación la relación comercial.

“Eso que hizo el ministro Laynez en un mes, tres decisiones, de un ministro. ¡Fíjense! Resuelve el Poder Legislativo que ya no usen un fideicomiso, de 15 mil millones, incluso la presidenta (de la SCJN) decide que va a destinar esos recursos para la reconstrucción de Acapulco y luego, no sé si no le hicieron caso, era un truco ya ensayado de antemano.

“Empiezan los mismos jueces a ampararse, pero llega a la Corte y el ministro Laynez decide suspender la decisión del poder Legislativo, de otro poder”, criticó al mandatario.

También recordó que Laynez avaló la designación de Luis Enrique Orozco como gobernador interino de Nuevo León y que por ello Samuel García tuvo que regresar a su cargo y abandonar sus aspiraciones presidenciales.