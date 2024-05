‘No dejen su futuro a la suerte’: Exhorta Enrique Krauze a los jóvenes a ejercer su voto y a hacerlo con conciencia

CDMX.- A través de un video, el intelectual Enrique Krauze hizo un llamado a los jóvenes para que este 2 de junio “no dejen su futuro a la suerte”, voten y lo hagan con conciencia.

En un video de casi 6 minutos de duración compartido en las redes sociales de “Letras libres”, la revista que dirige, el historiador mexicano envió un mensaje a los votantes más jóvenes, sobre todo a aquellos que van a ejercer su derecho por primera o segunda vez.

“No dejen su futuro a la suerte, ni lo dejen en otras manos. Su futuro está en el voto, porque el voto es el instrumento primero y fundamental para orientar, vigilar, limitar, sancionar, castigar al poder”, expresa Krauze.

Les dijo que la democracia en México tiene la misma edad que ellos y que, al igual que ellos, merece llegar al futuro.

“Pero ¿qué futuro? No es difícil imaginarlo. Un país que podamos volver a recorrer sin miedo al crimen, al secuestro, la extorsión, el robo”, añade.

Krauze, quien participó en el Movimiento Estudiantil del 68 y fue testigo de la matanza del 10 de junio, recuerda que gracias a esas experiencias atesoró el valor de la libertad: “comprendí algo que la terrible historia del siglo 20 había probado con creces. Me refiero al gigantesco daño que causa el poder absoluto en manos de una sola persona”.

Sin mencionar nombres, añadió que estudiando la historia de México ha comprobado que los breves periodos de libertad y democracia de la vida independiente mexicana, la época de Benito Juárez y la breve presidencia de Francisco I. Madero, “fueron ahogados por la soberbia de los caudillos y la ambición de los presidentes que gobernaban al país como si fueran monarcas, eligiendo a su sucesor, creían que el país era suyo, pero el país no era suyo. El país era y es de todos”.

En ese contexto, llama a los jóvenes a votar “por un país de leyes, un país de instituciones, un país sin mentiras. Un país sin odio. ¿Es mucho pedir? No, no es mucho pedir. Pero una cosa es clara, si ese futuro que merecen ustedes ha de llegar, México no debe ser la propiedad de un solo hombre, ni de un solo partido”.