No entrar en Rafah sería ‘perder la guerra’, afirma Netanyahu

Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel, ratificó sus planes de erradicar al grupo terrorista Hamas e insistió en que ordenará a su Ejército que avance sobre la ciudad de Rafah.

“Quienes quieren evitar que operemos en Rafah, especialmente nos están diciendo ‘pierdan la guerra’. No vamos a permitir que eso ocurra. No vamos a ceder ante ninguna presión”, dijo el mandatario en una rueda de prensa.

TE PUEDE INTERESAR: Se dirige América Latina a la izquierda, afirma académica de la UNAM

“La victoria está al alcance de la mano” dijo y reiteró que sólo la “fuerte presión militar y las duras negociaciones” conducirán a la “victoria total”. “Vamos a seguir así hasta que liberemos a todos”, añadió.

La operación terrestre que realiza Israel ha preocupado a líderes de distintas naciones y organismos que advierten por la situación en la que se encuentran más de 1.3 millones de palestinos que se desplazaron de sus hogares en los últimos meses.

“Todavía tengo esperanzas de que un alto el fuego pueda hacerse y, mientras tanto, no preveo, espero, que los israelíes no hagan ninguna invasión terrestre masiva. Mi esperanza y expectativa es que consigamos este acuerdo sobre los rehenes”, dijo el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, después de una conversación con Netanyahu.

En respuesta el gabinete de guerra de Israel asegura que se está trabajando en uno de los bastiones enemigos para evacuar a los civiles y evitar que estén en medio del fuego cruzado.

En la conferencia de prensa también habló sobre las exigencias de Hamas para evitar su avance y lograr un intercambio de rehenes por presos palestinos.

TE PUEDE INTERESAR: Florida puede oponerse a política migratoria de Biden, señala juez federal

“Evidentemente no vamos a acceder. Cuando Hamas renuncie a sus delirantes demandas podremos avanzar”, mencionó sobre las conversaciones que sostuvieron en la última semana.



El mandatario israelí mencionó que no existirá un Estado palestino que conviva con el suyo. “Bajo mi liderazgo, Israel continuará oponiéndose al reconocimiento unilateral de un Estado palestino. No habría mayor premio para el terror”, expresó al respecto.

“Hemos hecho un buen progreso en las últimas semanas en las negociaciones y hemos intentado alcanzar un acuerdo entre las dos partes pero en los últimos días no se ha progresado como se esperaba. El patrón no es muy prometedor”, agregó el primer ministro qatarí Mohamed bin Abderrahman Al Thani.