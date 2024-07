No es necesario que renuncie la ministra Piña: AMLO

CDMX.- El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló en su conferencia matutina que no hace falta la renuncia de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña Hernández, luego de que representantes del Movimiento de la Cuarta Transformación pidieran la renuncia de la juzgadora.

“No hace falta que renuncie nadie, es nada más que continúe el debate sobre la necesidad de la reforma”, señaló el presidente en “La Mañanera” desde Palacio Nacional.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No van a quedar desamparados’... AMLO anuncia que el Ejército ya está en Quintana Roo ante posible impacto del Huracán Beryl

“No, no, no es una concertasesión, como era la costumbre en la época de Salinas, que sea de conformidad con la Constitución y de conformidad con la ley. El procedimiento está muy claro”, mencionó.

López Obrador afirmó que no existe margen para la negociación porque la elección de jueces, magistrados y ministros es algo que va.

“Pero, la verdad, van bien en el Poder Judicial. Y no es una cosa en contra de la señora Piña. Ella llega ahí; desde luego, tiene procedimientos que uno no puede aceptar o compartir, pero no sólo es ella, es una crisis del Poder Judicial”, mencionó el presidente.