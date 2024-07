Sheinbaum sabe bastante de economía, no hay que temer: AMLO

“Un buen trabajo en el manejo de las tasas. Quisiéramos todos que bajaran las tasas de interés, porque si bajan las tasas de interés, pues bajan las tasas de los créditos y hay más posibilidad de crecimiento económico, pero también hay que controlar la inflación y por eso no pueden bajar las tasas, porque se tiene que tener el control de la inflación”, mencionó.

“La inflación daña mucho a todos y daña más a la gente con menos ingresos”, indicó el mandatario federal.

BANDA PRESIDENCIAL

En su conferencia de prensa el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que si Claudia Sheinbaum Pardo no hubiera ganado la elección presidencial, para la ceremonia de toma de posesión hubiera enviado la banda presidencial con una persona cercana.

En “La Mañanera” recordó una anécdota de la toma de posesión de Miguel de la Madrid en la que hubo empujones entre elementos del Estado Mayor Presidencial.

“Cuando salió el presidente López Portillo y entró de La Madrid, y a lo mejor algunos mayores se acuerdan de la escena, estaba en la entrega de la banda, y estaba el presidente López Portillo con su ayudante detrás del Estado Mayor, y ya en eso se le pone la banda a Miguel de la Madrid, y el que iba a ser jefe del Estado Mayor de Miguel de la Madrid y sus ayudantes empujan, empujan, empujaron así al jefe del Estado Mayor de López Portillo”, relató el presidente.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuál es el origen y la fórmula del éxito del CowParade?

“Entonces, yo no quiero que me empujen, no, no y además esto es fraterno, pero así, como se lo estoy platicando, debe estar en la televisión, pero clarísimo. Entonces, al jefe del Estado Mayor de López Portillo le hicieron así, y ya se pone detrás de Miguel de la Madrid. ¿Quién sabe dónde terminó el pobre señor?”, mencionó el presidente.

“Esto es distinto. Si hubiese sido otra la situación, quién sabe...a lo mejor ya mandaba yo la Banda, como un propio, pero no, esto es entre compañeros, amigos y conociendo lo que es la política”, añadió.