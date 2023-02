CDMX.- A una semana de haber llamado adversario político a Cuauhtémoc Cárdenas, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró no haber sido duro con él e incluso haberlo tratado de forma respetuosa.

“No, no, porque decir adversario no es decir enemigo, adversarios es cuando ya no hay una coincidencia política”, refirió López Obrador tras ser cuestionado sobre haber sido duro con el excandidato presidencial.

Durante su conferencia mañanera de hoy, el Ejecutivo federal acusó a la oposición, integrada en “Colectivo por México”, de haber armado “todo un teatro” para integrar un grupo supuestamente independiente y en contra de su gobierno.

Además, López Obrador aseguró que sus opositores quisieran verlo pelar con Cárdenas, quien es un “hombre libre, con criterio”.

“Claro que quisieran que nos pelearemos, y pues no me voy a pelear con el ingeniero, si acaso con Claudio (X. González), y con estos que están ahí (en ‘Colectivo por México’), que tampoco son enemigos, son adversarios”, aseveró.

El martes 31 de enero, también en su conferencia de prensa matutina, el Presidente habló sobre la nueva agrupación integrada por diversos sectores de la oposición, entre políticos, empresarios, académicos, médicos, feministas, intelectuales, ambientalistas y deportistas, a los que consideró “una especie de ala moderada del bloque conservador”.

En dicho proyecto habría participado Cárdenas como parte de los que integraron los planteamientos e ideologías de la agrupación, también llamada “Méxicolectivo”, sin embargo, el excandidato presidencial se desmarcó un día después de su presentación a la que, por cierto, no asistió.

“En ningún momento he sido convocante de nadie para que participe en su formulación y en el ulterior desarrollo”, refirió Cárdenas Solórzano.

“Se quedaron con las ganas, ¿no? Arman todo un teatro para constituir un grupo supuestamente independiente −lo mismo de siempre− en contra nuestra, pero de todos, el de más representatividad era el ingeniero Cárdenas, que ya había dicho que no (se sumaría)”, dijo sobre el colectivo.

‘DE TODAS MANERAS LO TRATÉ CON RESPETO’