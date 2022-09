No habrá consulta, sino un ‘ejercicio participativo’ sobre Guardia Nacional y Fuerzas Armadas, señala la Segob

El responsable de la política interior dijo que no se trata de una consulta popular porque su regulación está perfectamente establecida en el marco legal, sino un ejercicio de participación . Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no es suficiente con la democracia representativa, sino se requiere de la democracia participativa para que no sean sólo los legisladores los que decidan, sin tomar la opinión de la sociedad.

El artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal establece, entre las facultades de la Secretaría de Gobernación “Formular y conducir la política interior que competa al Ejecutivo Federal y no se atribuya expresamente a otra dependencia; fomentar el desarrollo político; contribuir al fortalecimiento de las instituciones democráticas; promover la formación cívica y la participación ciudadana, salvo en materia electoral; facilitar acuerdos políticos y consensos sociales para que, en los términos de la Constitución y las leyes, se mantengan las condiciones de unidad nacional, cohesión social, fortalecimiento de las instituciones de gobierno y gobernabilidad democrática”.

Más adelante, el Presidente destacó la importancia de que se aprueben las modificaciones a la Constitución que prorroguen la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad porque, recordó, durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, se permitió su desempeño cuando estaba constitucionalmente prohibido.

“Nosotros no somos como ellos. Estamos pendientes y hay mucha consciencia de que no debemos violar derechos humanos. Imagínense si después siguen actuando militares en labores de seguridad pública y hay, toco madera, una masacre, pues no lo podríamos permitir”.

“Si la Constitución señala que no deben participar, no participan, agregó, pero es un acto irracional de perturbación política, de politiquería el no entender que necesitamos el apoyo, de fuerzas armadas par dar garantías de seguridad a la gente y fortalecer a la Guardia Nacional y lo más importante es la seguridad pública, por eso la consulta”, afirmó.

Con información de La Jornada