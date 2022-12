No habrá purga en Morena, dice AMLO tras voto de Monreal contra ‘Plan B’

CDMX.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que se realice una purga en Morena luego que Ricardo Monreal votara en contra del “Plan B” electoral.

“No, nada de purgas, por convicción, y porque además no queremos que vayan a usar una actitud de intolerancia para afianzar la creencia conservadora de que somos estalinistas, no no, no, no, no”, comentó López Obrador.

Ayer, el senador Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Morena, votó en contra del “Plan B” en materia electoral que impulsa el Presidente por su talante inconstitucional.

“Vulnera la Constitución (el Plan B). Con seriedad, atendiendo la doctrina, la jurisprudencia, los principios generales del derecho. Afirmo y sostengo que algunas de las normas que pudieran aprobarse esta noche pueden alejarse de los principios constitucionales”, expresó.

Te podría interesar: Senado aprueba en lo general y particular ‘Plan B’ electoral, regresa a Diputados para votación