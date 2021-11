No hay detenidos ni delitos qué perseguir en muerte de Octavio Ocaña: FGJ del Edomex

https://www.facebook.com/FiscaliaEdomex/posts/4515284391869881

“Accidentalmente Octavio ‘N’ disparó a sí mismo el arma de fuego que tenía en la mano derecha, la bala le impactó en la cabeza y por esta lesión perdió la vida cuando era trasladado al hospital para recibir atención médica”, se lee en el comunicado de la Fiscalía.

El dictamen de toxicología realizado a Octavio Ocaña determinó positivo a alcohol, con presencia de etanol por arriba del punto de corte (80mg/ml), con una concentración de 143/mg/dl; de igual manera, resultó con presencia de tetrahidrocannabinol por arriba del punto de corte (50ng/ml), la cual fue mayor a 100ng/ml.

En la inspección realizada en la camioneta se encontraron tres latas de cerveza vacías, así como una botella de vidrio con etiqueta “José Cuervo Tradicional”, que también estaba vacía.

La familia del histrión ha dejado constatar sus dudas sobre la versión de la Fiscalía, tal y como lo detalló su padre Octavio Pérez: “no me voy a quedar con los brazos cruzados porque no soy ningún tonto, y lo que le están sembrando no me interesa, yo voy a hacer que se haga justicia”.

Octavio Ocaña fue sepultado el lunes en un panteón de Villahermosa, en el estado de Tabasco.