$!“Yo no me voy a quedar así”, sentencia padre de Octavio Ocaña

“Yo no me voy a quedar así” , dijo por su parte Octavio Pérez, el padre del actor al final del sepelio.

Además, aseguró que su hijo iba en el coche con gente de toda su confianza, que eran amigos y negó que éstos hubiesen intentado robarle el vehículo. Pidió no creer en las versiones que circulan en redes sociales porque son mentira y que se respete su memoria, ya que se supo ganar el cariño de la gente desde niño.

Pérez también señaló que su hijo no portaba una pistola, sino las personas que lo cuidaban, por lo que ésta le fue sembrada: “No me pregunten de armas porque eso no existe, esas son cosas que le inventaron, claro que fue algo sembrado, tenía quien lo cuidara y ellos son los que traen arma”.

“Estoy destrozado y esto va para todos los padres que han perdido un hijo como yo, están expuestos nuestros hijos por esta política que tenemos y por esa policía, que son unos corruptos, porque eso fue lo que pasó con mi hijo”, agregó.