‘No hemos permitido ningún permiso para la explotación energética, del uso del fracking’: AMLO

Añadió que no se ha permitido ningún permiso para la explotación energético con el uso del fracking , precisamente para cuidar el agua. Y se está abasteciendo y hay proyectos para que la gente cuente con agua potable.

“Se cuidan los acuíferos y no se están dando nuevos permisos para la extracción de agua en donde están agotados los acuíferos y hay varios ejemplos, como la cervecera de Mexicali, Constellation Brands y la gente de Baja California decidió que no se utilizara el agua para la cervecera y ya se resolvió el problema, por qué se está construyendo en Veracruz”, expresó AMLO .

Mencionó que ha habido un control y no se entregan permisos como era antes, sobre todo por influyentismo y corrupción y que eso ya se acabó.

Apuntó que se están construyendo ductos en Sonora, Sinaloa, Nuevo León, Jalisco, Tabasco, Campeche para abastecer a la población de agua saludable.

“No hemos dado ni un solo permiso para la explotación minera. Ya no es lo mismo de cuando destruían los cerros en la época de Fox, que acabaron con el cerro de San Pedro en San Luis Potosí, que era el símbolo de ese estado y una minera con el apoyo del pueblo, lo destruyó”, afirmó el mandatario.

Agregó que cuando tenían el negocio de hacer el Aeropuerto en el Lago de Texcoco, no solo no les importó acabar con el lago, sino para rellenarlo, acabaron con 10 cerros completos de la región, pero en ese entonces no se escuchó la voz de los pseudo ambientalistas. Por lo que ahora es completamente una realidad distinta. Y se va a seguir haciendo.