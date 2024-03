‘No le falté el respeto a nadie’, responde joven agredido por mujeres durante marcha del 8M en Celaya

“Yo no agredí a nadie, no le falté el respeto a nadie, para que estas muchachas griten que nada más fui a molestar. Estiré las manos para que no pintaran la puerta y tampoco pensaran que las iba a agredir” , explicó.

El joven no es originario de Celaya, pero lleva tiempo siendo un reconocido vendedor ambulante en zona centro, además de también cantar en la calle para salir adelante.

Las últimas de la fila me empezaron a agredir, dijeron que “‘no seas machista, salte’... estiré las manos cuando esta morra se me acerca y me empieza a ahorcar, obvio no me iba a dejar, si me tiro me agarran a patadas, pero ahí se ve quién empezó a agredir, yo no fui, fueron ellas”, agregó.

En el video ‘Chema’ reiteró que al tener madre, hermana y dos hijas, nunca atentaría contra las mujeres.

