‘No lo digo yo’... la nueva sección de AMLO en la Mañanera para poder ‘defenderse’ de los opositores; inicia con Vicente Fox (video)

“Les voy a poner algo que dijo Fox el lunes, no lo dije yo. Para que no me vayan a cepillar”, dijo el mandatario federal.

Antes, el presidente López Obrador pidió una cita de Bertolt Brecht, que dijo “El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio de los frijoles, del pan, de la harina, del vertido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticos”.

El mandatario criticó a periodistas por no ser consecuentes.

Como parte de la nueva sección, el mandatario colocó en la mañanera una entrevista que se hizo a Vicente Fox, en la cual consideró que la pensión a ex presidentes debe ser restituida.