No me pidan que Nuevo León sea Dinamarca en un México en llamas, dice Samuel García

“¿Qué falta? (en seguridad) pues primero reconocer que estamos en un país sumido en violencia y en llamas. Digo si no volteen a ver otros estados; entonces Nuevo León no es ajeno, ni es una isla, tienes a un lado Tamaulipas, tienes frontera, tienes al sur San Luis y Zacatecas, entonces ¿qué falta?, una política nacional” , dijo.

“Cuando hay un incidente en Tamaulipas, mandan el Ejército, mueven el avispero y a mí me paga y tenemos detalles en Linares, en Bravo, en Agualeguas, eso lo sabemos ya por décadas, pero si tenemos que ser conscientes de que eso depende de una política nacional. Nuevo León nos podremos seguir blindando y cada vez más, si no hay una política nacional de estabilización y paz. En un México en llamas y violencias, pues no me pidan que Nuevo León sea Dinamarca”, sostuvo.

A pesar de los hechos que se han registrado, el jefe del ejecutivo estatal afirmó que Nuevo León va bien en materia de seguridad.

“Les quiero decir que vamos bien, Nuevo León llevaba 12 años, de manera progresiva, subiendo en delitos”, sostuvo.

Relató que, en las últimas administraciones, que incluye la recta final de José Natividad González Parás y los sexenios de Rodrigo Medina y Jaime Rodríguez Calderón, la línea de delitos se mantuvo en ascenso.

“Entonces llega un nuevo gobierno y nuestro primer año se notó también un ascenso, ahorita julio, que es exactamente la mitad del año, y les pasamos la información, julio 2023, todos los delitos a la baja. Los que más nos duelen han bajado 50 y hasta 100 por ciento”, indicó.

En este 50 o 100 por ciento están el secuestro, feminicidios, trata de personas y en un 20 o 30 por ciento han descendido los delitos comunes como el robo.

“Los de alto impacto que es homicidio y delincuencia organizada, el año pasado llevábamos 709 (homicidios), ahorita van 603, es exactamente, 15%”, dijo.

Sin embargo, mencionó que su gobierno está orgulloso de esto, ni tampoco es una “cifra alegre”.

“Pero ya al menos paramos esa tendencia al alza con todo lo que está pasando en el país”, sostuvo.

Mencionó que cada vez que viene “una movidita” en Tamaulipas o San Luis Potosí, los criminales se quieren meter por todos lados a Nuevo León, pero las autoridades estatales y federales han hecho un gran esfuerzo en el estado.