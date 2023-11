‘No me voy a bajar’, Sandra Cuevas insiste en ir por la CDMX en 2024

Cuevas afirmó que su determinación y voluntad son el resultado de una vida marcada por la superación de desafíos: “Siempre he luchado contra la adversidad y eso me ha hecho una mujer fuerte, valiente y competitiva”.

Además, Sandra Cuevas reveló dos metas personales significativas: “Mi primer sueño es tener un hijo, que me acompañe en mi labor, que crezca conociendo el trabajo y el compromiso con la comunidad. Mi segundo sueño es ser la próxima Jefa de Gobierno de la CDMX en el 2024”.

Cuevas dejó en claro su postura al respecto: “No me voy a bajar de la contienda. Tengo dos grandes sueños, dos grandes metas”.

Finalmente, reafirmó su convicción al desafiar los obstáculos: “No me rindo, no me doblo. Vamos a ganar la Jefatura de la CDMX en el 2024”.

