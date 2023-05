‘No podremos desinventarla’... Warren Buffett alerta por peligros de la Inteligencia Artificial y la compara con la bomba atómica

Durante una discusión en la reunión anual de la compañía en Omaha, Nebraska, Buffett comparó la creación de la poderosa tecnología con la bomba atómica.

Hace un tiempo, el multimillonario tuvo la oportunidad de probar ChatGPT cuando su amigo Bill Gates se lo mostró. Si bien quedó impresionado por sus amplias capacidades, dijo que está un poco preocupado por la tecnología.

“Cuando algo puede hacer todo tipo de cosas, me preocupo un poco. Porque sé que no podremos des-inventarla y, ya sabes, inventamos, por muy, muy buenas razones, la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial”, dijo el inversionista de 92 años en el reunión a la que también asistió Charlie Munger, vicepresidente de Berkshire Hathaway.

“Era enormemente importante que lo hiciéramos. Pero, ¿es bueno para los próximos doscientos años del mundo que se haya desatado la capacidad de hacerlo?”. Dijo además que cree que la IA cambiará “todo en el mundo, excepto cómo piensan y se comportan los hombres”.

“No teníamos opción, pero cuando comienzas algo, bueno, Einstein dijo después de la bomba atómica, esto ha cambiado todo en el mundo excepto cómo piensan los hombres. Y yo diría lo mismo, tal vez no lo mismo, no me refiero a eso, pero me refiero a que con la IA, puede cambiar todo en el mundo, excepto cómo piensan y se comportan los hombres. Y ese es un gran paso a dar”, agregó Buffett.

Buffett ha sido durante mucho tiempo un opositor vocal de las armas nucleares, lo que refuerza el peso de su comparación con la IA. Ha hecho varios comentarios sobre sus peligros durante décadas , diciendo que daría todo su dinero para reducir la probabilidad de ataques si supiera cómo.

Las preocupaciones de Buffett no son infundadas. La IA puede automatizar muchas tareas y procesos, lo que lleva al desplazamiento de millones de puestos de trabajo. Además, existen preocupaciones sobre el desarrollo de armas autónomas y la posibilidad de que la IA se utilice indebidamente para fines nefastos, como ataques cibernéticos o falsificaciones profundas.

Los defensores de la IA sostienen que la tecnología tiene el potencial de revolucionar muchas áreas de nuestra vida, incluida la atención médica y el transporte.

Los chatbots como ChatGPT, que pueden ayudar con tareas que van desde el servicio al cliente hasta el asesoramiento de salud mental, ya se han creado utilizando IA.

Además, la IA se está utilizando para desarrollar vehículos sin conductor, lo que podría facilitar el tráfico y mejorar la seguridad.

Muchas empresas y gobiernos están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo de IA a pesar de los riesgos potenciales. China, en particular, ha hecho de la IA una prioridad máxima, con planes para convertirse en líder mundial en tecnología para 2030.

Mientras tanto, empresas como Google, Amazon y Facebook también están invirtiendo fuertemente en investigación y desarrollo de IA.