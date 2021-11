‘No quiero excusas’, AMLO exige a Alcocer y a Ferrer resolver desabasto de medicamentos

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, urgió la noche de este miércoles a Juan Antonio Ferrer, titular del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), y a Jorge Alcocer, secretario de Salud (Ssa), a velar por el tema de los medicamentos en el país para frenar el desabasto y demandó que no haya excusas para garantizarlos.E

En conferencia durante la presentación del Plan de Apoyo a Colima, el mandatario destacó los ejes de ayuda en el área de salud para la entidad, entre los que destacó que uno de ellos es garantizar medicamentos, “hasta los más difíciles de conseguir”.

Refirió que por ello se abrió la posibilidad de comprar los medicamentos en el mundo para tener abasto suficiente en el país.

De este modo, López Obrador ordenó a los titulares del Insabi y la Ssa a resolver el problema del abasto de medicamentos, pues dijo que no quería volver a escuchar que hacen falta.

“Ya tenemos que terminar de resolver el problema del abasto de los medicamentos, esto es para Juan Ferrer, esto es para el doctor Alcocer, yo no quiero escuchar de que faltan medicamentos y no quiero excusas de ningún tipo, no podemos dormir tranquilos si no hay medicamentos para atender a los enfermos”, advirtió.

El presidente aseguró que ya no debe existir problema en este rubro porque ya se terminó el problema de la corrupción que imperó en administraciones pasadas.

“Ya no hay excusa, además ya no se permite la corrupción que existía de que 10 distribuidoras acaparaban toda la compra de medicamentos que hacía el gobierno, ni siquiera laboratorios, sino empresas distribuidoras vinculadas a políticos corruptos”, expresó.