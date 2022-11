El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este lunes que los cambios aprobados la semana pasada a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en materia de capitalización al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), no implica obtener recursos de otras tesorerías o reservas del sector público como los fondos de ahorro para el retiro y pensiones.

“No es cierto, eso es otro invento también muy difundido el fin de semana, yo no soy Zedillo, ¿quién fue el que creo las Afores?, ¿cuándo se crearon? con Zedillo ¿no? No, nosotros no podemos comprometer en nada las pensiones de los trabajadores”, aseguró.

El mandatario recordó haber tratado el tema en una reunión del Infonavit que se llevó a cabo seis meses atrás en el patio de Palacio Nacional luego de que dirigentes sindicales lo hubieran planteado.

“Hay una mala interpretación de una ley de presupuesto, para el fortalecimiento del fondo de estabilización y se piensan que se utilizarán todas las pensiones con ese propósito”, comentó.

Hacienda descarta mandar fondos para el retiro y pensiones al FEIP

En un comunicado emitido este domingo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP) aclaró que el FEIP es un fideicomiso de la Administración Pública Central que está bajo su cargo y sus recursos provienen exclusivamente de aportaciones del Gobierno Federal. Por ello, la reforma no tiene ninguna relación con el gasto público, como algunos han interpretado erróneamente, generando confusión en la opinión pública.

De este modo, los fondos de ahorro para el retiro, reservas del IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, bonos de pensiones y acciones de las Siefores no aplican para esta ley, ya que estos recursos los amparan los fines previstos en la legislación correspondiente a estas entidades, y la modificación sólo comprende el uso de activos del Gobierno Federal.

¿Qué activos se transferirán al FEIP?

Hacienda explicó que entre los activos que transferirá al FEIP -luego de aprobadas las modificaciones para su capitalización- estarán los ahorros o remanentes que identifique por subejercicios del gasto o ingresos adicionales.

Las transferencias de activos financieros del Gobierno Federal se darían cuando observe que existe un mejor resultado con respecto al balance financiero aprobado hacia los últimos días del año en curso, tal que por motivos de tiempo no sea posible reasignar.

“Este ahorro o remanente ya se ha materializado en el pasado por motivos no anticipados debido a subejercicios del gasto o ingresos adicionales, que terminan aumentando las disponibilidades de caja en la Tesorería de la Federación”, subrayó.

En esta operación seguirá aplicando la normatividad de la Administración Pública Federal y aquella sobre las Empresas Productivas del Estado y las Entidades Paraestatales, por ello, agregó, la Secretaría de Hacienda no podrá, bajo ningún caso, exceder el techo de endeudamiento aprobado por el Congreso de la Unión y se deberá contribuir al equilibrio presupuestario.

Con información de El Financiero