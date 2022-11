El día de hoy, durante su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador criticó a los organizadores de la marcha que defiende al Instituto Nacional Electoral (INE) por su reforma electoral, así mismo los calificó de hipócritas, clasistas y rateros, pidiendo a sus simpatizantes que no asistan a la manifestación para no caer en provocaciones.

“Cómo no va a convocar Fox a la marcha en contra de nosotros si está molesto, porque ya no se le dan los 5 millones de pesos de pensión y ya no tiene toda la protección que tenía del Estado Mayor y ya no puede recomendar a nadie y los mismo el caso de Calderón y todos”.

“Pero ya la gente sabe de qué se trata, sólo que no mientan, porque son muy hipócritas, hablan de que se va a destruir al INE, que va a haber una dictadura, que lo estoy haciendo porque me voy a quedar, que va a haber reelección, que no se dejen engañar“.

“La gente que vaya que sepa que es una marcha, una manifestación en contra de nosotros por la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo. Todos esos aunque vayan a misa los domingos no le tienen amor al pueblo, y son racistas en su mayoría, clasistas, muy hipócritas, o sea que lo sepan, que se sepa bien”, señaló en su conferencia matutina.

AMLO mencionó que el 13 de noviembre, día que está convocada la marcha, no se encontrará en la Ciudad de México, ya que pasará su cumpleaños en Palenque, Chiapas, pero opinó que todos tienen derecho a protestar en el Zócalo.

“Tienen todo el derecho a manifestarse, además ya fuera máscaras que participen todos en la marcha y procurar no caer en ninguna provocación, que puedan llegar al Zócalo sin ningún problema. Hago un llamado a todos los ciudadanos, a los que simpatizan y participan en el movimiento de transformación para que se queden en sus casas, que no haya ninguna reunión, que nadie vaya a provocar”.

El Frente Cívico Nacional y la organización Unid@s han señalado que la marcha fue convocada en defensa de la democracia y el INE, ante el debate de la reforma electoral propuesta por el Ejecutivo federal.

El líder del PAN, Marko Cortés, anunció que su partido también se unirá a la manifestación, luego de que concluya su Asamblea Nacional.