‘No se van a quedar sin luz’, dice AMLO pese a apagones en el país

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó al pueblo que “no se van a quedar sin luz”, tras la alerta emitida hace dos días por el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) por el sistema eléctrico nacional y los recientes apagones en varias zonas del país por la ola de calor.

En la conferencia matutina de Palacio Nacional, López Obrador dejó en claro que “hay un margen amplio de capacidad de energía” en el país, aunque admitió que no tiene un informe sobre la situación de electricidad en el país.

“También decirle a la gente que no se van a quedar sin luz, estamos pendientes, sabemos, pues que aun con el calor, más consumo de energía eléctrica, tenemos reserva”, dijo.

“Hay un margen amplio de capacidad de energía. O sea, sí hay fallos en algunas comunidades y se están corrigiendo, pero es normal. Que truena un transformador o por alguna otra razón se afecta una línea de transmisión, pero es parte del trabajo que hacen los trabajadores”, enfatizó.

“Ni siquiera me han enviado un reporte por preocupación, lo único que me dijeron es no hay problema, es en un pico de demanda, pero tenemos excedentes de generación (eléctrica), no nos va a faltar”, puntualizó.

El mandatario mexicano arremetió contra quienes buscan que fracase el modelo de la Comisión Federación de Electricidad (CFE), de quienes apuntó que “están obcecados, no lo superan”.

“Todo esto también se debe al cambio, porque si hubiesen continuado los mismos, entonces sí, el precio de la luz estaría por las nubes y el mercado eléctrico manejado por particulares que solo buscan la ganancia y en el caso extremo el lucro”, argumentó.

“Por eso es importante mantener las empresas públicas, que querían acabar con la CFE y querían con Pemex, con todas las empresas públicas y con la educación pública, y con la salud, que es un derecho, no es un privilegio. Ese es el modelo que nos hizo mucho daño y el que no se debe de permitir que continúe, no”, indicó.