No solo fue Platanito... Adrián Marcelo e Iván ‘La Mole’ también hicieron chistes sobre Debanhi Escobar (video)

Los conductores no pararon y realizaron chistes sobre el caso de la niña Paulette , para cerrar con Iván ‘La Mole’ dijo que “voy de morra en la carretera esperando un taxi”.

Platanito llora en pleno show tras polémica de Debanhi Escobar: “Yo no la maté”

El comediante no aguantó más y durante un show, que ofreció en Canadá, confesó lo mal que la está pasando tras hacer el chiste de la joven asesinada en Monterrey, Nuevo León.

En un video publicado en la cuenta de TikTok @cristeli, Platanito explicó a los asistentes cómo se siente tras el escándalo por su polémico chiste y agradeció a su esposa por estar con él durante los difíciles momentos que vive.

En las imágenes se puede apreciar que durante su presentación, el comediante hizo una pausa para hablar con el público y confesarles su sentir tras el chiste sobre la muerte de Debanhi.

Platanito no pudo contener las lágrimas al recordar los ataques que ha recibido en redes sociales por su chiste, aseguró que, a pesar de las reiteradas disculpas que ha ofrecido, la está muy mal.

“Cómo se habrán dado cuenta que estoy pasando una situación muy cabr en las redes sociales, esta noche quiero dedicar este show en especial a una mujer que está conmigo día y noche, apoyándome y diciéndome ‘cabr tú eres un buen hombre, tú no eres un cul’ y se lo dedico este show a mi esposa que viene conmigo”, expresó el comediante.

Visiblemente conmovido, el payaso hizo hincapié que él es un comediante y no un asesino, por lo que exigió que el gobierno hiciera su trabajo para dar con los verdaderos responsables del crimen de la joven.

“Ustedes cada uno de los que están aquí no tienen ni tantita idea de lo que siento en mi corazón de qué me vengan a apoyar. Porque soy comediante, yo no soy asesino ni yo maté a esa niña, yo lo único que quiero es qué el pinche gobierno haga su trabajo y agarren a los verdaderos responsables”.

Sergio Verduzco, reveló que está muy cerca de pisar la cárcel.

“Ustedes no lo saben, pero están así de querer meterme a la cárcel a mí, ¿yo por qué güey? yo no la maté, yo hice un pinc** chiste”, reveló. Finalmente, agradeció al público asistente las muestras de apoyo que ha recibido.