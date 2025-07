Pese a riesgo de sanciones de EU, México envía cargamentos petroleros a Cuba por 3,100 mdp

“ Así, se busca evitar sanciones, ya que PMI sí hace transacciones en el sistema internacional de pagos y ésta puede enfrentar problemas, por eso el gobierno mexicano aclara que es mediante Gasolinas Bienestar S. A. de C. V. ”, señaló en entrevista.

Explicó que la compañía tuvo que crear la subsidiaria Gasolinas Bienestar S.A. de C.V., por parte de la entonces empresa Pemex Transformación Industrial, para que las transferencias no se hicieran a través de PMI, la filial que se encarga de realizar el comercio internacional con Estados Unidos, ya sea la importación de gasolinas o exportación de crudo.

Este 6 y 7 de julio, México participará como país observador en la reunión de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica): “Esto es indicio de que México privilegia ser parte de grupos de países económicamente importantes, para impulsar su política económica internacional y potenciar sus alianzas comerciales, pero sin aliarse explícitamente con gobiernos autoritarios les ayuda al no criticarlos abiertamente y mantener lazos diplomáticos y comerciales de apoyo, no rentables económicamente”, puntualizó Valencia.

“ Con el argumento hipócrita de la libre autodeterminación de los pueblos, México, desde 1959, nunca ha condenado al régimen cubano, tampoco lo hace con Venezuela, por ejemplo, no se le critica y México no emite juicios, es decir, lo tolera y le ayuda en una postura ahora de izquierda ”, comentó.

“Siempre se le transfiere la responsabilidad al bloqueo de Estados Unidos, y ciertamente ese bloqueo existe, pero sólo para empresas americanas o sus subsidiarias y en el mercado financiero, internacionalmente Cuba no tiene acceso a financiamientos y a créditos como otros países.

“Sin embargo, Cuba puede hacer comercio con quien quiera, y los otros países también enfrentan el riesgo de que la isla no pague”, añadió.

Hay quienes piensan que vender a Cuba petróleo o combustibles es mantener al régimen, lo cual no es del todo falso, porque es una dictadura y todo lo que entra a Cuba pasa por el gobierno cubano y en una completa opacidad y discrecionalidad de las autoridades, pero también es cierto que hay un pueblo que requiere energía y que verdaderamente la pasan fatal, se sabe que en la cultura cubana actualmente ya no se habla de apagones, se habla de alumbrones, es decir, de cuántas veces al día tienes luz, porque la normalidad es no tenerla”, apuntó la ejecutiva.

El 31 de octubre del año pasado, ya como presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo precisó que se va a seguir apoyando a Cuba con los hidrocarburos por razones humanitarias.

En tanto, la empresa Petróleos Mexicanos sigue arrastrando problemas severos en sus finanzas y en sus operaciones.