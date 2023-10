‘No somos iguales, Morena es peor’, diputada denuncia represión interna

Ciudad de México.- La diputada de Morena, Adela Ramos, informó que presentó una denuncia por violencia política luego de que su partido inició un procedimiento en su contra ante la Comisión de Honestidad y Justicia por sus manifestaciones públicas de rechazo a los libros de texto gratuito.

En conferencia en San Lázaro, la legisladora dijo que la denuncia fue en contra de su partido, el cual pretende imponer un pensamiento único, a pesar de que la Constitución establece que las y los legisladores no pueden ser reconvenidos por sus dichos.

“Esto no se origina por las declaraciones falsas, se origina por declaraciones verdaderas que he estado realizando y por mi posición como representante popular y defensora de los derechos del pueblo acerca de los libros de texto gratuito que expide la SEP. A los dirigentes no les pareció y, por supuesto, es una posición oficial que, además, sostengo”, señaló.

La legisladora se convirtió en una de las principales críticas a los nuevos libros de texto gratuito, los cuales demandó que no fueran distribuidos hasta que se auditaran los gastos y procesos para su elaboración.

El 12 de septiembre pasado, fue la única morenista que abandonó la reunión de la Comisión de Educación en la que abordarían los libros de texto, luego de señalar que en el encuentro debía estar presente la titular de la SEP, Leticia Ramírez, quien no ha comparecido ante la Cámara de Diputados por el tema.