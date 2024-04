‘No somos rateros’... AMLO defiende Fondo de Presiones para el Bienestar y dice que Afores no serán expropiadas

“Están diciendo que era una cuestión electoral, lamentablemente han querido distorsionar algo que es en beneficio de los trabajadores, porque lo que queremos es resarcir, reparar el daño que causaron los neoliberales, sin afectar a los trabajadores, al contrario, para beneficio de los trabajadores”, dijo.

“Si el Fondo (de pensiones para el Bienestar) fuese para construir una obra, a lo mejor podrían decir no estamos desacuerdo, pero el Fondo de Pensiones para el Bienestar es para los trabajadores, para el que se jubile reciba más. Es de lo más absurdo, y la verdad mentiroso, de manera cínica, una mentira colectiva. Estaba yo viendo, con todo respeto y no es nada personal, pero en qué andan”, expuso.

“Estaba viendo a Joaquín (López-Dóriga), ¿por qué no lo pones? vean lo que dice, pero no solo es, son todos, ‘lo que le faltaba de expropiar al Gobierno, las pensiones que 45 millones tienen en las Afores’, eso es mentira, ¿cuál expropiación de las Afores? Pero así todos (periodistas y medios), ¿por qué mienten? No es una expropiación”, recalcó.

Se prevé que este miércoles sea discutido y votado en el Pleno de la Cámara de Diputados el Fondo de pensiones para el Bienestar, una bolsa de 40 mil millones de pesos que busca garantizar el pago de jubilaciones con 100 por ciento del último sueldo.

Dicha iniciativa en el Congreso es la más importante del fin de sexenio, según palabras de la titular de Gobernación (Segob), Luisa María Alcalde, quien ayer se reunió junto a otros funcionarios a los legisladores del oficialismo.

AMLO dijo que esta supuesta desinformación se explica porque los que administran las AFORES tienen muy buena relación con los medios y por eso echan a andar una campaña de mentiras, a la cual denominó “Doctrina Alazraki” en referencia a el publicista Carlos Alazraki.

Por su parte, en la sección Quién es Quién en las noticias, la funcionaria Elizabeth Vilchis, aseguró que existe una campaña mediática en contra de la iniciativa de Reforma para las AFORES.

Vilchis que se trata de un ataque inusual en donde se divulgó falsamente que el gobierno de la 4T se quiere robar las pensiones.

Señaló que lo que busca la reforma es que las personas vivan bien y garantizar mayores pensiones sin afectar a los interesados.