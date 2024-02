Norma Otilia Hernández, alcaldesa de Chilpancingo, evita opinar sobre vínculo con Líder de Los Ardillos: ‘No Entraré en Polémicas’

ALCALDESA DE CHILPANCINGO SEÑALA POLÉMICA DE NEXOS CON EL CRIMEN ORGANIZADO SURGE POR SER TEMPORADA ELECTORAL

Respecto a la supuesta negociación del rastro municipal, la alcaldesa ha asegurado que jamás pondría en riesgo los ingresos del pueblo de Chilpancingo. Asimismo, ha señalado la coyuntura electoral como un factor que propicia situaciones inesperadas, llamando a la prudencia y enfocándose en la labor gubernamental.

“Yo considero que ahorita son tiempos electorales y cuando son tiempos electorales sucede lo inesperado y seguramente verán cosas peores de distintos actores políticos, entonces ya he entendido este juego político y creo que es mejor: menos grilla y más chamba”, sentenció.

En este contexto, Hernández ha exhortado a la prensa a dirigirse a la FGR para solicitar información adicional sobre el caso, reiterando que la fiscalía es la instancia competente para determinar la veracidad de las acusaciones.

“Toda situación como esta que hoy me vincula, está en manos de la fiscalía y solamente es la fiscalía quien va a determinar si es o no es, si estuve o no estuve, yo ya no puedo decirlo porque realmente esto trae confusión ante la gente, entonces lo que digo es que haga su chamba la fiscalía”.

Aunque se ha negado a profundizar en el supuesto encuentro con Celso Ortega, al que inicialmente describió como “fortuito”, la alcaldesa ha identificado a Galdino Nava Díaz como un “gran compañero” y “soldado de la Cuarta Transformación”.

Por su parte, Celso Ortega ha implicado a Nava Díaz en la presunta oferta de candidaturas a cambio de apoyo por parte de Los Ardillos, una acusación que ha sido remitida a la fiscalía para su investigación. Ante estas acusaciones, la alcaldesa de Chilpancingo ha reiterado su disposición a colaborar con las autoridades y ha manifestado su confianza en que la fiscalía determinará la veracidad de los hechos, subrayando la importancia de no generar confusión en la opinión pública y dejar que las autoridades realicen su trabajo.