“Sin embargo, están queriendo enrarecer la situación porque siempre hay gente que no quiere que se resuelvan los problemas porque viven del conflicto. Imagínense, si ya no se violan derechos humanos por parte del Estado, pues ya no se tiene materia, y ellos quieren seguir sosteniendo que se violan derechos humanos, yo les digo no, no somos iguales”.

Por su parte, el subsecretario Alejandro Encinas deslindó de los actos vandálicos a los padres de los 43 de Ayotzinapa.

“La mejor evidencia es la del día de ayer (jueves), donde después de que se llevó a cabo el mitin frente a la FGR fue cuando un pequeño grupo realizó actos vandálicos, también creemos que debe de actuarse con mayor seriedad ante hechos como los presentados en la Embajada de Israel”, apuntó.

“Donde se acude a solicitar que se agilice la extradición de Tomas Zerón y se agrede a una representación diplomática que ha venido coadyuvando favorablemente para que esto suceda. Tengan confianza que esta investigación continuará e irá a fondo”, dijo.

Encinas hizo un llamado para que la provocación no desvirtúe la legitimidad de las protestas y se pierda el fondo del caso.

Con información de Aristegui