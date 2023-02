TE PUEDE INTERESAR: Detienen a 3 presuntos responsables en casos por meningitis en Durango

“Nos preocupa que las autoridades quieran actuar arbitrariamente, que nos oculten pruebas, que nos oculten información, que nos quieran ver como delincuentes, como asesinos. Pero he sentido una especie de persecución por debajo del agua, a oscuras, rumores, en reuniones donde no se menciona directamente como culpable, pero sí me lo quieren hacer ver así”, apuntó.

¿QUIÉN ES OMAR “N”?

El anestesiólogo es señalado como el principal responsable, el detenido trabajó en los cuatro hospitales privados implicados.

Ministerio Público asegura que usaba sus propios medicamentos manipulados (bupivacaína), los cuales dieron nacimiento al hongo Fusarium solani, que comenzó el brote de la infección.

El insumo médico fue alterado, pues los estudios revelaron que desde la farmacéutica que lo importa, Pisa, no tenía ninguna alteración, además, los casos de meningitis sólo se han presentado en Durango. Por ello, el detenido es señalado por homicidio, lesiones y responsabilidad profesional y técnica.

Mientras, el pasado miércoles se detuvieron otras dos personas implicadas en el caso: el extitular de la Comisión de Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado, Joaquín Antonio Gardeazabal Niebla, y una verificadora de la misma institución, identificada como Guadalupe “N”.

