‘Nuestra misión no puede ser contaminada con ambiciones personales’: ministra Margarita Ríos Farjat

“Jamás debemos olvidar que la misión conferida no puede ser contaminada con ambiciones personales , desviaciones, ni trampa alguna, porque nuestra función y nuestra vocación necesitan permanecer luminosas e intactas ”, expresó Ríos Farjat durante su intervención.

TRAS RENUNCIA DE ARTURO ZALDÍVAR AL SCJN, MINISTRA HACE LLAMADO

Estas declaraciones resuenan en el contexto de la reciente renuncia presentada por Arturo Zaldívar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ríos Farjat hizo un llamado a los asistentes para facilitar el acceso a la justicia y recordó que la verdadera justicia, bien impartida, premia al que la dicta y que la justicia contaminada tarde o temprano castiga.

“Después de todo, a la justicia con mayúsculas es imposible burlarla o jugar con ella y encuentra siempre su manera de llegar”, agregó la ministra.

AMLO ACUSA A LOS MINISTROS DE LA SCJN DE TRAICIONAR AL PUEBLO

Es relevante señalar que estas declaraciones de Ríos Farjat se producen después que el presidente López Obrador acusara a los ministros Juan Luis González Alcántara, Margarita Ríos Farjat, Yasmin Esquivel y Loretta Ortiz de la SCJN de traición durante una conferencia matutina del 8 de noviembre, declarando:

“Debe de haber lealtad al proyecto, o sea, no es una lealtad personal. A quienes propuse y nos traicionaron, no me traicionaron a mí, traicionaron al pueblo, traicionaron al proyecto de transformación”.