Tras su expulsión del PRI, Omar Fayad negó unirse a Morena; AMLO lo propone como embajador de Noruega

“Lo he dicho muy claro, no es mi intención irrumpir en Morena, ni tratar de ir a Morena” , recalcando que lo ha “ dicho con toda la claridad”. Fayad aceptó que tiene amigos en dicho partido, pero dejó en claro que no había vislumbrado la posibilidad con ninguno de los dirigentes de unirse a sus filas y descartó que le fueran a dar una embajada.

TE PUEDE INTERESAR: Arturo Zaldívar: ‘No busco un cargo con Sheinbaum; Xóchitl está muy preocupada porque seguramente va a perder’ (video)

AMLO PROPONE A OMAR FAYAD COMO EMBAJADOR DE NORUEGA

Omar Fayad aseguró que “lo único que hacen son como chimoleras en el PRI nacional. Ya no tienen nada que decir por qué hace meses me fui (del partido)... No me fui a ningún lado, estoy sin partido”.

Pese a su constante negación de verse involucrado con Morena, el nombramiento de parte de AMLO para que se convierta en embajador de México en Noruega es un escenario que cientos de personas involucradas en la política ya venían anunciando.