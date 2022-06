‘Nunca debí haber estado allí’, dice Jaime Rodríguez ‘Bronco’ tras salir de prisión

Luego de haber librado la prisión preventiva en dos procesos abiertos en su contra, además de prevalecer un buen tiempo en un hospital privado de la localidad, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, afirma que “nunca debí haber estado allí”.

Esto, en entrevista con Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula, donde sentenció que nunca debió pisar la cárcel, además, reitera que su encarcelamiento fue por razones políticas, no legales.

“Nunca debí haber estado allí, los delitos por los que se me acusan son presuntos delitos, obviamente demostraré mi inocencia de manera completa. Las razones no son legales, fueron razones políticas por los momentos que vive el Estado y nunca he evadido la justicia”, arremetió.

TE PUEDE INTERESAR: Hospitalizan a Salinas Pliego; se muestra optimista: ‘les voy a dar más lata que antes’

Asimismo, aseguró que sus problemas de salud los padee antes de la detención, sin embargo, fue en prisión cuando se complicaron.

“Estuve en situación complicada desde la detención, ya tenía problemas que me he estado tratando; cuando me detienene estaba en pleno tratamiento, lo expresamos en la primera audiencia, pero el sistema penitenciario es obsoleto, caduco y muy viejo, por las limitaciones que hay sobre la atención médica e instalaciones”, atendió.

Mientras, sobre las acusaciones realizadas por el ahora gobernador de Nuevo León, Samuel García, quien refiere y la falta de agua son culpa de Jaime Rodríguez en su gobierno, “El Bronco” señala que “con mis errores y aciertos en el ejercicio del gobierno, pero Nuevo León es un estado extraordinario, curiosamente hace 6 años nosotros nunca reducimos el agua, curiosamente en 6 años las presas estuvieron siempre con agua suficiente para mantener a la ciudad y su crecimiento”.

LEER MÁS: Promete Jaime Rodríguez que “hay Bronco pa’ rato” tras anuncio de prisión domiciliar

Con información de Debate.