Hospitalizan a Salinas Pliego; se muestra optimista: ‘les voy a dar más lata que antes’

Este día a través de sus redes sociales, Ricardo Salinas Pliego dio a conocer que se encontraba hospitalizado por un problema de salud.

El fundador de Grupo Salinas, por medio de un video que subió a Twitter, dijo que se había sometido a una cirugía del tabique de su nariz, debido a que sufría problemas para respirar desde hace años: “Bueno, pues que creen, aquí estoy internado en el Hospital Ángeles y me acaban de atender muy bien. Una cirugía para alargarme el tabique desviado porque no podía respirar. Es una situación que ya he tenido desde muchos años y ya decidí atenderme, pero que bueno, porque voy a estar bien”, dijo el dueño de Elektra.

