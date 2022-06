Promete Jaime Rodríguez que “hay Bronco pa’ rato” tras anuncio de prisión domiciliar

Recordó que fueron 42 días por los cuales permaneció en el hospital, esperando poder lograr la prisión domiciliar para seguir enfrentando la justicia en Nuevo León.

“Durante los 42 días de internamiento en el Hospital Universitario. Fueron días muy adversos, pero contar con todos ellos, me tiene hoy aquí, con vida y listo para demostrar mi inocencia, por todas las de la ley”, prosiguió.

Presumió que las palabras de aliento de los seguidores del político en Twitter fueron bien recibidas en todo momento. “Agradezco también las palabras de cada uno de ustedes, que me siguen en mis redes sociales, pues mi equipo me hacía llegar sus comentarios, y leerlos siempre me llenaba el corazón y me daba fuerzas para seguir adelante”, dijo.