Fue la propia Infante quien en redes sociales publicó algunas de las grabaciones hechas del suceso, con lo cual buscaba hacer una denuncia ciudadana, algo que fue bien recibido por quienes observaron la publicación.

Sin embargo, hubo quienes señalaron que ella habría iniciado el contacto físico con su agresor:

“No lo toqué, lo quise bajar... no les voy a dar la razón a nadie nunca, él me golpeó y me agredió sexualmente, eso no lo voy a permitir nunca”