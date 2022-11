¿Te imaginas adquirir una pieza de ropa de lujo y que te salga más barata que en la paca? Esto sucedió en una tienda Armani del Estado de México, donde por error se etiquetó una chamarra en 16 pesos y tras la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) se obligó al negocio a cumplir con el precio publicado.

El caso se registró en el Centro comercial Punta Norte, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde un consumidor vio una etiqueta de 16 pesos en una chamarra, sin embargo, los vendedores le explicaron que en realidad su precio era de 15 mil 984 pesos, comentó la Procuraduría.

El consumidor llamó a la Profeco para pedir que la tienda Armani cumpliera con el precio de venta que marcaba la etiqueta y tras un proceso de conciliación se le vendió en 16 pesos.

Hace unos días el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield, dijo en entrevistas a medios que “está en la ley se debe de cumplir la oferta como está establecida”.

Por ello, comentó que deben ser los negocios “muy claros en las ofertas, si hay limitación en el número de artículos ofertados lo tienes que señalar, limitado a 100, 200 o 20 y, además, si hay otras condiciones como entrega tardía y no es entrega inmediata se debe señalar”.

Te podría interesar: Más de 200 quejas y reclamos en lo que va del Buen Fin

¿Computadoras de mil pesos?

En medio de las ofertas y descuentos de El Buen Fin 2022, una de las marcas de equipo de cómputo más relevante del mercado, Hewlett-Packard (HP), ofertó una computadora de escritorio en mil 069 pesos para después cancelar las compras, lo que requirió la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Hasta las 14 horas, la Profeco tuvo conocimiento de 29 quejas contra HP, porque en su tienda en línea puso un precio de mil 069 pesos por una computadora de escritorio All in one, HP 200, G4.

A los correos de los compradores llegó un correo en el que se les notificó que su compra se cancelaba y que les reembolsaban el pago. “Tienes un reembolso de tienda HP Online”, decía la leyenda, por lo que los consumidores contactaron a Profeco para pedir la intervención de la autoridad.

Con información de medios